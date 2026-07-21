Riparato l’orologio della Torre dei Caduti quello del Campanone fermo una settimana

L’orologio della Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto a Bergamo è stato riparato, ripristinando la sincronizzazione dei quadranti. Il motore dell’orologio del Campanone di Città Alta, fermo da una settimana, è stato rimosso per interventi di manutenzione.

LA MANUTENZIONE. Ripristinata la sincronizzazione dei quadranti della Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto a Bergamo. Rimosso per la riparazione il motore dell’orologio del Campanone di Città Alta. Alla Torre dei Caduti sono stati completati i lavori sul quadrante rivolto verso viale Roma, rinviati nei mesi scorsi per non interferire con la nidificazione di una coppia di taccole. All’interno del vano dell’orologio era stato infatti trovato un nido con sei uova e il Comune, d’intesa con la Lipu, aveva deciso di posticipare l’intervento. Conclusa la fase di nidificazione e accertata l’assenza del nido, i tecnici hanno sostituito il componente guasto e pulito gli ingranaggi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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