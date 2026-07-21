Bergamo riparati gli orologi della Torre dei Caduti e del Campanone di Città Alta

Due mesi fa, i lavori di riparazione degli orologi della Torre dei Caduti e del Campanone sono stati sospesi a causa di un nido di taccole nel vano interno dell’orologio, dove avevano deposto sei uova. Ora, i lavori sono stati completati e gli orologi sono stati ripristinati.

Due mesi fa i lavori erano stati posticipati perché una coppia di taccole aveva nidificato e deposto sei uova nel vano interno dell’orologio. Ma terminata la cova e cresciuti i piccoli, del nido non è rimasta più traccia e il Comune ha potuto così ripulire e sostituire gli ingranaggi che si erano guastati nell'orologio della Torre dei Caduti, in piazza Vittorio Veneto. Non che le lancette non funzionassero: il problema era dettato dal fatto che il componente rotto aveva provocato un disallineamento tra i due quadranti. Ossia, quello affacciato su viale Roma segnava un’ora, differente da quella che si poteva scorgere da piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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