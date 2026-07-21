Orologi storici | torna sincronizzata la Torre dei Caduti si ripara il Campanone

Oggi sono stati effettuati sopralluoghi tecnici su due orologi storici della città, la Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto e il Campanone in piazza Vecchia. La Torre dei Caduti è stata riprogrammata e sincronizzata, mentre il Campanone sta ricevendo interventi di riparazione. Entrambi gli interventi riguardano il mantenimento e la conservazione degli orologi monumentali, considerati simboli storici della città.

Giornata di sopralluoghi tecnici per due degli orologi monumentali più rappresentativi della città: quello della Torre dei Caduti, in piazza Vittorio Veneto, e quello del Campanone, in Città Alta in piazza Vecchia. Per quanto riguarda la Torre dei Caduti, si sono finalmente potuti eseguire i lavori di manutenzione definitiva del quadrante rivolto verso viale Roma, rinviati nei mesi scorsi per tutelare la nidificazione di una coppia di taccole, specie protetta dalla normativa nazionale ed europea. All’interno del vano dell’orologio era infatti stato individuato un nido con sei uova e, d’intesa con la Lipu, il Comune aveva scelto di posticipare l’intervento per evitare di compromettere la fase di cova e la successiva crescita dei piccoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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