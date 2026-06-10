Contratto statali 2025-2027 firmato il rinnovo | aumenti fino a 221 euro e regole sull’Intelligenza artificiale

È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti pubblici delle funzioni centrali. Il nuovo accordo prevede aumenti salariali fino a 221 euro e stabilisce regole sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico. La firma rappresenta il via libera definitivo all’intesa, che include anche disposizioni relative alle modalità di applicazione degli aumenti e alle innovazioni tecnologiche.

Via libera al rinnovo del contratto per circa 200mila dipendenti pubblici. È arrivata la firma sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 delle Funzioni centrali. L’intesa riguarda i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. È il primo rinnovo del comparto firmato durante il periodo di validità del triennio contrattuale, senza i ritardi che hanno caratterizzato molti rinnovi precedenti. E oltre agli aumenti economici (162 euro lordi al mese in media), per la prima volta un contratto pubblico contiene un intero capitolo dedicato all’ Intelligenza artificiale, con specifiche garanzie per i lavoratori. 🔗 Leggi su Panorama.it

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