Il contratto per gli Enti locali è stato rinnovato con un aumento di 150 euro. La pre-intesa riguarda il CCNL Funzioni Locali 2025-2027 e è stata firmata tra ARAN e sindacati in tempi rapidi, pochi mesi dopo la conclusione del precedente accordo triennale.

È stata siglata la pre-intesa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027. L’accordo tra l’ ARAN e i sindacati è arrivato in tempi record, a pochi mesi dalla firma definitiva del precedente triennio (2022-2024). Questo permetterà di rendere disponibili le risorse nelle buste paga dei circa 404 mila lavoratori di Regioni, Comuni e Province già nel corso del 2026. U n altro successo per il governo Meloni. Che anche Landini elogia. Gli stipendi e gli aumenti. Gli aumenti stipendiali a regime a partire da gennaio 2027 varieranno in base alla categoria. L’ a umento mensile lordo sarà compreso tra i 118 euro e i 154 euro a seconda della qualifica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rinnovato il contratto per gli Enti locali: dal governo un aumento di 150 euro, persino Landini esulta

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