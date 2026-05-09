Dissesto idrogeologico Cataudo FI | Dal Governo risposte concrete agli enti locali

Il governo ha stanziato circa 29 milioni di euro destinati a interventi contro il dissesto idrogeologico in diversi comuni della regione. La somma è stata annunciata come un aiuto diretto agli enti locali coinvolti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e prevenire danni legati a problemi di stabilità del territorio. La cifra rappresenta un intervento volto a sostenere le amministrazioni comunali nella gestione di emergenze e rischi ambientali nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti “L’arrivo di quasi 29 milioni di euro per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in favore di numerosi Comuni sanniti rappresenta una risposta concreta e importante da parte del Governo di centrodestra verso i territori e gli enti locali”. Lo dichiara Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia, commentando il decreto del Ministero dell’Interno relativo ai finanziamenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e alla mitigazione del rischio idrogeologico. “Desidero esprimere apprezzamento al vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per il lavoro serio e costante che stanno portando avanti a sostegno delle amministrazioni locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dissesto idrogeologico, Cataudo (FI): “Dal Governo risposte concrete agli enti locali” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto finanziarioSi terrà domani a Villa Malfitano il seminario dal titolo “Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto... Lotta al dissesto idrogeologico, aiuti dal GalUn bando del Gal Appennino Bolognese per interventi di mitigazione per prevenire il rischio di dissesto idrogeologico in azienda agricola. Aggiornamenti e dibattiti Dissesto idrogeologico, Cataudo (FI): Dal Governo risposte concrete agli enti locali. Bene il lavoro di Tajani e PiantedosiL’arrivo di quasi 29 milioni di euro per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in favore di numerosi Comuni sanniti rappresenta una risposta concreta e importante da parte del Governo di ... ntr24.tv Dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio: oltre 2,3 milioni di euro per Civita CastellanaNewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di importanti finanziamenti destinati a Civita Castellana nell’ambito del piano straordinario promosso dal Governo Melo ... newtuscia.it