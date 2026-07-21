Il nuovo governo ucraino si sta insediando in un contesto di proteste contro la destituzione del ministro della Difesa. La nomina del nuovo premier ha suscitato critiche tra cittadini ed esperti, che contestano la rapidità e la confusione del rimpasto. La decisione di cambiare il governo in questa fase del conflitto ha generato malcontento e dubbi sulla sua tempistica. La situazione politica rimane tesa e al centro delle discussioni pubbliche.

Si sta insediando il nuovo governo ucraino sullo sfondo delle proteste contro la destituzione del giovane ministro della Difesa Fedorov. La mossa di Zelensky viene discussa dagli esperti e contestata dai cittadini, che non comprendono i motivi di un cambio di governo proprio in questa fase delicata del conflitto. I veri motivi del rimpasto. Si tratta del terzo cambio di premier in cinque anni, ma i rimpasti sono stati di più. E almeno in un caso si trattò di destituzioni camuffate da licenziamenti, come nel settembre del 2024, quando dovettero andarsene ministri che avevano raggiunto un certo prestigio anche internazionale, come Dmytro Kuleba agli Esteri. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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