rimpasto e nuovo premier zelensky prepara una nuova rivoluzione al governo

Il presidente ucraino ha annunciato un rimpasto di governo che prevede la sostituzione della prima ministra e cambiamenti ai vertici delle forze dell’ordine.

Con un annuncio destinato a ridisegnare gli equilibri del potere a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato l'avvio di un nuovo rimpasto di governo, che comprende la sostituzione della prima ministra Yulia Svyrydenko e una serie di cambiamenti ai vertici dell'esecutivo e delle forze dell'ordine. La decisione, resa nota attraverso i canali ufficiali della presidenza e rilanciata dai principali media ucraini, dovrà ora essere formalizzata con il voto della Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. Zelensky ha ringraziato Svyrydenko per il lavoro svolto, annunciando di averle proposto un nuovo incarico legato ai rapporti con un importante partner strategico dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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