Kiev nuovo rimpasto di governo | Zelensky licenzia la premier

Notizia in breve

Il presidente ha licenziato la premier dopo un anno di incarico, sostituendola con il capo di Naftogaz. La decisione arriva all'improvviso e senza annunci precedenti ufficiali. La nuova nomina potrebbe riguardare il manager di una grande società energetica statale. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa sostituzione. La notizia si è diffusa rapidamente tra le agenzie di stampa e i media locali.