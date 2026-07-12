Kiev nuovo rimpasto di governo | Zelensky licenzia la premier

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha licenziato la premier dopo un anno di incarico, sostituendola con il capo di Naftogaz. La decisione arriva all'improvviso e senza annunci precedenti ufficiali. La nuova nomina potrebbe riguardare il manager di una grande società energetica statale. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa sostituzione. La notizia si è diffusa rapidamente tra le agenzie di stampa e i media locali.

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Il presidente sostituisce a sorpresa Svyrydenko dopo soltanto un anno. Potrebbe succederle il capo di Naftogaz Koretskyi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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