La Cassazione ha annullato l’assoluzione di una donna di Massa Marittima, che si era rifiutata di sottoporsi all’alcoltest e agli esami per stupefacenti dopo un incidente stradale. La decisione implica il ripristino del procedimento e la ripetizione delle prove. La sentenza del Tribunale di Grosseto era stata precedentemente favorevole alla donna, ma ora è stata annullata e il caso torna in corso di valutazione.

GROSSETO Non si tratta di fine, ma un nuovo inizio. La Cassazione ha annullato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva assolto una donna di Massa Marittima, accusata di essersi rifiutata di sottoporsi ai test per alcol e stupefacenti dopo un incidente stradale. I fatti risalgono al 24 agosto 2024. Sulla provinciale 60, all’altezza di Scarlino, la donna perse il controllo della vettura finendo fuori carreggiata. Dopo l’intervento del 118 e della Polizia municipale, le venne contestata la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della strada per essersi opposta agli accertamenti tossicologici. Nel gennaio 2026 arrivò... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuta l’alcoltest dopo incidente, tutto da rifare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Driver Refuses to Exit Car After Accident: I'm Not Asking You

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rifiuta l’alcoltest dopo l’inseguimento: 24enne denunciato e patente sospesa

Patente ritirata dopo alcoltest positivo, Tribunale annulla tuttoUn uomo di 55 anni aveva la patente ritirata per aver guidato in stato di ebbrezza, dopo un test positivo effettuato nel marzo 2022, quando la sua...

Temi più discussi: Rifiuta l’alcoltest dopo incidente, tutto da rifare; Investe un pedone con la bici elettrica e rifiuta l'alcol test, 35enne nei guai; Montecassiano, tampona, aggredisce l'altro automobilista, fugge e rifiuta l'alcoltest: raffica di denunce; Investe un pedone con la bici elettrica e rifiuta l’alcoltest: 35enne denunciato a Crema.

Rifiuta l’alcoltest dopo incidente, tutto da rifareGROSSETONon si tratta di fine, ma un nuovo inizio. La Cassazione ha annullato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva assolto una donna di Massa Marittima, accusata di essersi rifiutata di ... lanazione.it

Lui è Pietro Gasparoni, medico radiato. Lo stesso che qualche settimana fa aveva rifiutato l'alcol test. Qui, invece, si mette a dare lezioni di grammatica. E dà del m...a a chi si permette di correggerlo. ... Sono questi i medici radiati che vorreste riammettere? x.com

ragazzo si taglia un dito e rifiuta i punti perché 'domani lavoro' reddit

Rifiuta l’alcoltest dopo l’inseguimento: 24enne denunciato e patente sospesaI Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita impegnati nei controlli straordinari sul territorio: dieci veicoli sequestrati, sanzioni per 9mila euro e due giovani segnalati per hashish ... fremondoweb.com