Patente ritirata dopo alcoltest positivo Tribunale annulla tutto

Un uomo di 55 anni aveva la patente ritirata per aver guidato in stato di ebbrezza, dopo un test positivo effettuato nel marzo 2022, quando la sua auto si era fermata in un fossato mentre tornava dal lavoro. Tuttavia, il Tribunale di Cremona ha successivamente annullato la sanzione, accertando che l’uomo non aveva consumato alcol.

Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza. Ma non aveva bevuto un goccio di alcol e ora una sentenza del Tribunale di Cremona gli rende giustizia Questa è la bizzarra storia di un 55enne che una sera del marzo 2022 era finito con la sua auto in un fossato rientrando a casa dal turno di lavoro. Dopo gli esami di rito, il tasso alcolemico risultava superiore ai limiti con livello di etanolo pari a 1,19 gl. Ora, scrive la Provincia di Cremona, a 4 anni di distanza ecco emergere la verità: l’automobilista è stato assolto con formula piena dall’accusa di guida in stato di ebbrezza “perché il fatto non sussiste”. Era stato il 55enne a... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l'incidente. Alcoltest oltre la norma

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