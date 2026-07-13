Un uomo di 24 anni è stato fermato dopo un inseguimento per guida pericolosa. I militari hanno rilevato che aveva probabilmente assunto sostanze alcoliche. Dopo il fermo, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest con l’etilometro e è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La patente gli è stata immediatamente sospesa.

Un ventiquattrenne, dopo un breve inseguimento, è stato fermato per guida pericolosa dopo aver evidentemente abusato di sostanze alcoliche e denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico che i militari erano pronti a misurare attraverso l’etilometro in dotazione. La sua patente di guida è stata sospesa. Un diciottenne, mentre era alla guida della propria motocicletta, ignaro di essere stato intercettato, è stato trovato in possesso di una sostanziosa dose di hashish, immediatamente sequestrata, ed è stato deferito alla Prefettura di Benevento quale assuntore di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rifiuta l’alcoltest dopo l’inseguimento: 24enne denunciato e patente sospesa

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