Rich Paul, agente e amico di LeBron James, è intervenuto al podcast "Game Over" con Max Kellerman, chiarendo le tempistiche che porteranno alla decisione del Re: "Non ci faremo mettere fretta da nessuno. La scelta spetta a lui: quando la farà, la farà. Molte persone e dirigenti ci hanno chiamato chiedendo se ci fosse altro che potessero fare: la risposta è no, LeBron ha già tutte le informazioni per prendere la miglior decisione sul suo futuro". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rich Paul su LeBron: "Non gli mettete fretta"

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