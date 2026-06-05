Il Codacons ha presentato una denuncia dopo aver visto un video in cui si vedono palline da golf lanciate in mare durante un evento a Capri. L’associazione ha ipotizzato un possibile reato ambientale legato all’inquinamento, chiedendo verifiche sulle responsabilità. La denuncia si basa sulle immagini pubblicate, che mostrano le palline che finiscono in acqua, suscitando preoccupazioni per l’impatto sull’ambiente marino. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o interventi delle autorità.

Capri, Codacons denuncia il video di LeBron James: palline lanciate in mare e ipotesi di reato ambientale per inquinamento. Apprendiamo dalla stampa che il noto giocatore di basket LeBron James, terminata la stagione sportiva, si gode le sue vacanze in Italia, precisamente sull’isola di Capri da dove ha pubblicato un video social, mentre gioca a golf dal suo yacht facendo finire candidamente le palline a mare. L’Avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania, dichiara “è una cosa indegna e vergognosa quanto è avvenuto nelle limpide acque di Capri, il fatto sarà denunciato alla Procura di Napoli, che dovrà procedere necessariamente per il reato di inquinamento ambientale, a meno che non si recuperino tutte le palline (quante?). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Palline da golf in mare: polemica a Capri su LeBron James

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