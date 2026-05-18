Durante le recenti competizioni sportive, alcuni campioni sono stati visti indossare occhiali con lenti particolarmente veloci. Un tennista ha rischiato di perdere di vista una bambina nel corso di un match, probabilmente a causa delle lenti che gli hanno ridotto la visibilità. Un attaccante di una squadra di calcio non si stacca mai da questi accessori, che sembrano essere diventati parte integrante del suo modo di giocare. La presenza di questi occhiali tra i protagonisti del campo ha suscitato curiosità tra gli appassionati.

Che cosa potranno mai avere in comune Marcus Thuram, Luciano Darderi, LeBron James, Sabalenka e due vecchie stelle del baseball a stelle e strisce? Risposta: non solo il fatto di appartenere alla categoria degli sportivi, ma pure. gli occhiali da sole. Quelli che sono stati ribattezzati "veloci" dallo slang popolare, gli stessi che vengono sfoggiati dopo ogni trionfo o ingresso in grande stile. Ma perché mai è partita questa tendenza? Quante associazioni mentali siamo in grado di costruire col termine Minnesota? Le prime paiono banali: lo Stato a stelle e strisce caratterizzato dai laghi, la patria cestistica dei Timberwolves e. il cavallo reso famoso da Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi, Thuram, LeBron: a cosa servono gli "occhiali veloci" sfoggiati dai campioni

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