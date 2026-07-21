Riccardo Cucchi | Adani non dovrebbe dare lezioni Solo Tardelli ha avuto il coraggio di criticare i Mondiali

Riccardo Cucchi ha commentato le dichiarazioni di Adani, sostenendo che non dovrebbe dare lezioni. Ha anche ricordato che solo Tardelli ha criticato apertamente i Mondiali 2026. Cucchi ha poi analizzato il ruolo del servizio pubblico, la ricerca della viralità e il mutamento del linguaggio televisivo durante il Mondiale.

Riccardo Cucchi analizza a Fanpage.it il racconto del Mondiale 2026 tra il ruolo del servizio pubblico, la ricerca della viralità e il cambiamento del linguaggio televisivo. Su Adani: "Il rischio è quello di ergersi a insegnante di calcio. Un commentatore deve accompagnare le emozioni, non salire in cattedra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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