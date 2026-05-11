Adani durissimo sul Milan | Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!
Dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, l’opinionista ha commentato duramente il rendimento della squadra rossonera, affermando che dovrebbe rimuovere lo stemma dalla maglia. Ha criticato la squadra dicendo che ha meno attributi di chi lotta per salvarsi. Le sue parole sono arrivate in un intervento a La Nuova DS, in un momento di crisi prolungata per il club.
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Adani su Allegri: Al Milan sta facendo un lavoro diverso #shorts #calcio
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