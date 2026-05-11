Nel corso del programma televisivo 'La Nuova Domenica Sportiva' su Rai2, ex calciatore e opinionista ha commentato la sconfitta del Milan contro l'Atalanta, conclusasi 2-3. Nel suo intervento, ha criticato la situazione attuale del club, affermando che avrebbe perso la guida di Maldini e suggerendo ironicamente che dovrebbe togliersi lo stemma dalla maglia. Le sue parole sono state molto dirette e senza mezzi termini.

Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato sul più bello: negli ultimi due mesi, una sola vittoria e un pareggio in sette partite. Cinque, pesanti, sconfitte che hanno fatto prima sfumare il sogno Scudetto, poi fatto scivolare il Diavolo quasi ai margini della zona utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Se non batterà Genoa e Cagliari nelle ultime due giornate di campionato, sarà dura - per non dire impossibile - che il Milan stacchi il pass per il massimo torneo continentale. Nel post-partita de 'La Nuova Domenica Sportiva', su 'Rai2', è intervenuto Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista televisivo, il quale, andando oltre la semplice analisi di Milan-Atalanta, ha parlato a ruota libera della stagione di Mike Maignan e compagni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani: “Il problema del Milan? Ha perso la guida di Maldini. Dovrebbe scucirsi lo stemma dalla maglia”

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When Paolo Maldini Made World-Class Strikers Look Ordinary

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Questo è già un discorso che posso accettare di più. Che in Italia ci sia un problema col talento, a cominciare dal settore giovanile, è un dato di fatto, su quello non ci piove, però allora smettiamola di dare la colpa ad Allegri (capito Adani?) e parliamo (finalmen x.com

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