La gioielleria Roggero ha riaperto a Grinzane Cavour dopo un periodo di chiusura. La proprietaria ha lanciato un allarme, affermando che la sicurezza del negozio è a rischio. La riapertura è avvenuta in un contesto di silenzio e assenza di clienti o visitatori, con un lento passaggio di persone per strada. Non sono stati segnalati eventi particolari o incidenti durante il periodo di chiusura.

Silenzio, il lento viavai in strada di una mattina qualsiasi, nessun curioso, né sostenitori. Ha riaperto in questo clima la gioielleria Roggero a Grinzane Cavour (Cuneo). Solo un drappello di giornalisti ha aspettato Mariangela Sandrone, la moglie del gioielliere in carcere per l'omicidio di due rapinatori. Sui social però, testimonia una ricerca di YouTrend, il gioielliere è ormai una celebrità: su Instagram e TikTok ha al momento 309mila follower, più di leader politici come Calenda, Tajani, Fratoianni e Bonelli. Insieme alla figlia, la titolare del negozio oggi è uscita dalla porta sul parcheggio da cui cinque anni fa suo marito sbucò con la pistola in pugno, per rincorrere i malviventi e ucciderli: «Ieri ho visto mio marito, - dice - siamo riusciti a stare insieme tre ore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Riapre la gioielleria Roggero, la moglie lancia l'allarme: «Siamo a rischio»

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Temi più discussi: L’assalto, l’inseguimento e gli spari: la rapina del 2021 a Mario Roggero minuto per minuto; Mario Roggero a Bollate, il giorno in cui la paura diventa pena: cosa resta del caso che ha diviso l’Italia; Roggero, sequestrato a Tunisi un conto da 50mila euro. Musk: Condannerei i giudici; La moglie di Mario Roggero scrive a Mattarella: Non è un giustiziere. E la famiglia riapre il caso del 2005.

La moglie di Mario Roggero riapre la gioielleria: Spero possa tornare presto qui. Non deve assolutamente stare in carcere, mi sembra un bruttissimo sogno #ANSA x.com

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