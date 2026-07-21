Mariangela Sandrone, moglie di un uomo di 72 anni detenuto, ha visitato la gioielleria dove lavora con sua figlia, affermando che sia lei che la figlia sono a rischio. Ha riferito di aver visto il marito per tre ore e che, nonostante il carcere, sta bene. Ha inoltre commentato che è ingiusto che una persona di quell’età, che ha sempre lavorato, debba affrontare questa situazione.

“Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno. Però spero che molto presto possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere”. Queste le parole di Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, che ha riaperto la gioielleria con una delle figlie: “Le dico sempre che siamo a rischio, siamo in prima linea”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mariangela Sandrone moglie di Mario Roggero torna in gioielleria, "io e mia figlia siamo a rischio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La MOGLIE di ROGGERO riapre la GIOIELLERIA: Ci sentiamo ancora a RISCHIO

Notizie e thread social correlati

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero, sarà gestita da moglie e figlia, fuori il cartello “nessuna dichiarazione” – VIDEOLa gioielleria è stata riaperta e sarà gestita da moglie e figlia del precedente proprietario.

Mario Roggero, oggi la sentenza definitiva: il raid in gioielleria, moglie e figlia in ostaggio, l’inseguimento e i due rapinatori uccisiLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna di 14 anni e 9 mesi di reclusione per un gioielliere di 72 anni, accusato di aver ucciso due...

Temi più discussi: Roggero ultime notizie, la moglie all'uscita dal carcere; Mariangela Sandrone, moglie di Roggero: Mario non è un giustiziere, ha messo la protezione della famiglia sopra a tutto; La moglie di Roggero: Mario non è un giustiziere. A Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità; La moglie di Mario Roggero: Chiedo a Mattarella un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto.

La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. A occuparsi dell'attività mentre l'uomo, si trova nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie #ANSA x.com

Riaperta la gioielleria di Roggero, la moglie: 'Spero molto presto possa venire qui'A occuparsi dell'attività la donna e una delle figlie. 'Non deve assolutamente stare in carcere, mi sembra un bruttissimo sogno' (ANSA) ... ansa.it

La moglie di Roggero: A Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità. La petizione della Lega supera le 120 mila firme reddit

Mariangela Sandrone, chi è la moglie di Mario RoggeroChi è Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero: il gioielliere che ha chiesto la grazia al Presidente Mattarella. donnaglamour.it