La gioielleria di un gioielliere nel cuneese ha riaperto questa mattina, dopo settimane di chiusura. Un cartello affisso dalla famiglia invita i giornalisti a non parlare e chiede rispetto. La gioielleria si trova in località Gallo di Grinzane Cavour. La proprietà è di un uomo condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto.

Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour nel cuneese. Lo ha confermato all’ Ansa una delle figlie del gioielliere, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, nel difendere la propria famiglia sotto attacco. A occuparsi dell’attività mentre l’uomo si trova nel carcere di Bollate saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle sue quattro figlie. “Per loro – dice il fratello di Mario Roggero, Dante – non sarà facile. Tra le altre cose saranno due donne sole in una gioielleria. Speriamo che lo Stato assicuri loro un minimo di attenzione per quanto riguarda la loro sicurezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riapre la gioielleria Roggero. Il cartello affisso dalla famiglia per i giornalisti: “Non parliamo, chiediamo rispetto”

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