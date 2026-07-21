Riapre la gioielleria di Roggero il cartello fuori dal negozio | Nessuna dichiarazione abbiate rispetto

La gioielleria di Roggero ha riaperto questa mattina in località Gallo di Grinzane Cavour. Un cartello affisso fuori dal negozio invita a rispettare la privacy, con la scritta: «Nessuna dichiarazione, abbiate rispetto». La conferma della riapertura è arrivata da una delle figlie del proprietario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione.

Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour. Lo ha confermato all’ Ansa una delle figlie del gioielliere. A occuparsi dell’attività mentre l’uomo si trova nel carcere di Bollate, con una condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle sue quattro figlie. «Per loro non sarà facile, tra le altre cose saranno due donne sole in una gioielleria. Speriamo che lo Stato assicuri loro un minimo di attenzione per quanto riguarda la loro sicurezza», dice il fratello di Mario, Dante Roggero. Il cartello: «Nessuna dichiarazione». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i due rapinatori inseguendoli fuori dal negozioIl 28 aprile 2021 in provincia di Cuneo, due rapinatori arrivarono in auto bianca a una gioielleria.

Roggero: la famiglia riapre la gioielleria. Sulla grazia Nordio esclude lo scontro istituzionale: “Prerogativa di Mattarella”La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta questa mattina.

Temi più discussi: Taormina, alta gioielleria al San Domenico Palace per le sfilate di D&G; Mario Roggero a Bollate, il giorno in cui la paura diventa pena: cosa resta del caso che ha diviso l’Italia; Ercolano svela nuovi gioielli; Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Leonardo Bonucci, Mattia Zaccagni: i vip si schierano con Roggero.

La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. Lo ha confermato all’Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l’omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell’aprile del 2021. A occu x.com

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a GrinzaneA occuparsi dell'attività, mentre il gioielliere resta detenuto al carcere di Bollate, è la moglie con una delle figlie ... rainews.it

Riaperta la gioielleria di Roggero, fuori un cartello: 'Nessuna dichiarazione'La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. Lo ha confermato all'Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due dei tre r ... ansa.it