La gioielleria di Mario Roggero, situata a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese, ha riaperto questa mattina. Una delle figlie del proprietario ha confermato la riapertura all’agenzia di stampa, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. La notizia arriva dopo un periodo di chiusura, senza dettagli aggiuntivi sulle motivazioni.

Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero, a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. A confermarlo è stata all’Ansa una delle figlie del gioielliere. A gestire l’attività, mentre Roggero è detenuto nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie della coppia. All’esterno della gioielleria è stato affisso un cartello con cui la famiglia chiede il rispetto della propria privacy e comunica la volontà di non rilasciare dichiarazioni. «Gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore», si legge nell’avviso firmato «Famiglia Roggero». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Riapre la gioielleria di Mario Roggero: «Nessuna dichiarazione»

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Roggero, riapre la gioielleria. Se ne occuperanno moglie e figlia

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