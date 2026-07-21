Riapre il museo climatizzato con le sue opere
Il museo riapre al pubblico con le sue opere permanenti, dopo aver concluso la mostra sul Barocco. La struttura, climatizzata, ospita ora nuovamente le collezioni civiche, offrendo l’opportunità di ammirare alcuni tra i più preziosi capolavori conservati. L’ingresso è consentito per visitare le sale che presentano una vasta gamma di opere d’arte, tra dipinti e sculture, esposte nelle gallerie interne.
Dopo la conclusione della grande mostra sul Barocco, da oggi il San Domenico riapre al pubblico con il percorso delle collezioni permanenti: un’occasione per riscoprire alcuni dei più importanti capolavori custoditi nelle raccolte civiche. La visita prende il via al piano terra con la nuova sezione dedicata ai ‘ Grandi donatori ’, che raccoglie opere di Adolfo Wildt (nella foto, la scultura dedicata a Santa Lucia), Giorgio Morandi e Giovanni Fattori; a seguire la collezione Verzocchi, 70 dipinti dedicati al tema del lavoro, realizzati dai maggiori artisti italiani del Novecento. Al primo piano il percorso si apre con le monumentali tele di Guido Cagnacci dedicate alla ‘Gloria di San Mercuriale’ e alla ‘Gloria di San Valeriano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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