’Radda Arte 2026’ un museo diffuso con le opere di Sergio Fiorentino
Il centro storico di Radda, nel Chianti, è stato aperto al pubblico come museo diffuso dedicato all’arte contemporanea. La mostra presenta le opere di Sergio Fiorentino, integrate negli spazi pubblici del borgo. L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Radda Arte 2026’, che mira a valorizzare il patrimonio storico attraverso installazioni artistiche. La manifestazione coinvolge diverse aree della cittadina, creando un percorso espositivo all’aperto.
Il centro storico di Radda, gioiello medioevale del Chianti, trasformato in suggestivo "museo" diffuso della contemporaneità. E con Radda, stessa idea per la vicina, affascinante pieve di Santa Maria Novella, raro ibrido dove architetture preromaniche e bizantine del Mille che si sposano con il neoclassico e oggi anche con l’avanguardia. Radda e la pieve del Chianti (così è chiamata Santa Maria Novella) accolgono da domani al 20 settembre i lavori del pittore e scultore Sergio Fiorentino. Con ’Radda Arte 2026’ le sue opere, segnate dall’inconfondibile blu ultramarino che ne contraddistingue la ricerca, si inseriscono tra vicoli, piazze e spazi del paese, trovando una sintesi tra l’azzurro profondo del Mediterraneo in Sicilia (terra d’origine dell’artista di 53 anni) e il paesaggio toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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