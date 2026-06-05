Il centro storico di Radda, gioiello medioevale del Chianti, trasformato in suggestivo "museo" diffuso della contemporaneità. E con Radda, stessa idea per la vicina, affascinante pieve di Santa Maria Novella, raro ibrido dove architetture preromaniche e bizantine del Mille che si sposano con il neoclassico e oggi anche con l’avanguardia. Radda e la pieve del Chianti (così è chiamata Santa Maria Novella) accolgono da domani al 20 settembre i lavori del pittore e scultore Sergio Fiorentino. Con ’Radda Arte 2026’ le sue opere, segnate dall’inconfondibile blu ultramarino che ne contraddistingue la ricerca, si inseriscono tra vicoli, piazze e spazi del paese, trovando una sintesi tra l’azzurro profondo del Mediterraneo in Sicilia (terra d’origine dell’artista di 53 anni) e il paesaggio toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Radda Arte 2026’, un museo diffuso con le opere di Sergio Fiorentino

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