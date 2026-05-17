Al Museo Guidi è stata inaugurata la 212ª mostra dedicata agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. L'esposizione raccoglie le opere realizzate dagli studenti durante il loro percorso formativo e rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo. La mostra rappresenta un’occasione per mettere in evidenza i lavori degli studenti e il loro sviluppo artistico. L’evento coinvolge diversi allievi che espongono le loro creazioni in varie tecniche e stili.

Il Museo Guidi presenta la 212° mostra dal titolo "Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara". La mostra si inaugura oggi alle 18 alla presenza di Michelotti (nella foto) che ha curato e sviluppato il progetto con Vittorio Guidi. La mostra sarà aperta fino a giovedì 28 maggio. "Il progetto è iniziato nell’anno accademico 20242025 spiegano Michelotti e Guid- Abbiamo utilizzato una testina in legno dello scultore Ugo Guidi che è stato docente di Scultura all’ Accademia di Belle Arti di Carrara di cui abbiamo un’opera in marmo. Il progetto è proseguito anche questo anno. Sono state utilizzate due statuette in bronzo, cavallo e cavaliere e nudo femminile, inserite nelle nature morte anatomiche del Museo Ugo Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Museo Guidi. Studenti-artisti con le loro opere

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