La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di 14 anni e 9 mesi di reclusione per un gioielliere di 72 anni, accusato di aver ucciso due rapinatori nel 2021. L’uomo era stato coinvolto in un intervento durante un tentativo di rapina in una gioielleria, mentre sua moglie e sua figlia erano tenute in ostaggio. La Procura generale ha richiesto la conferma della sentenza, che riguarda anche l’inseguimento e gli spari durante l’evento.

Roma, 15 luglio 2026 – La Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che uccise due rapinatori nel 2021. Il 72enne è difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, coadiuvato dall'analista di difesa Sergio Novani. Nel pomeriggio del 15 luglio il pronunciamento della Suprema Corte. Cosa accadde il 28 aprile 2021. Il 28 aprile del 2021, secondo quanto emerge dalla ricostruzione degli inquirenti, tre rapinatori fecero irruzione con pistole giocattolo all’interno della gioielleria di Mario Roggero, poco prima dell'orario di chiusura. Tutto ciò a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Roggero, oggi la sentenza definitiva: il raid in gioielleria, moglie e figlia in ostaggio, l’inseguimento e i due rapinatori uccisi

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