Fedez di nuovo in ospedale | ricovero lampo al Fatebenefratelli

Nella serata di ieri, un artista è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di un malessere improvviso. Il ricovero è durato poche ore e non sono state riscontrate criticità. L’artista, diventato nuovamente padre pochi giorni fa, si trovava in ospedale per un controllo dopo aver accusato un malessere. Nessuna comunicazione ufficiale ha dettagliato le cause del ricovero.

Malessere nella serata di ieri per Fedez, ma nessuna criticità. L’artista diventato nuovamente padre pochi giorni fa, viene ricoverato al Fatebenefratelli di Milano. Federico Lucia è arrivato ieri sera in ambulanza nel nosocomio del centro. Causa: un malessere allo stomaco. Le prime informazioni parlano di condizioni stabili. Serviranno comunque i controlli per capire bene l’origine del disturbo. Il rapper era entrato in struttura poco prima delle 22. Data la sua storia clinica, lo staff ha preferito non correre rischi e avviare subito tutti gli accertamenti necessari. Un luogo già noto Non è la prima volta che Fedez varca le porte del Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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