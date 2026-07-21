nuovo ricovero per fedez al fatebenefratelli per problemi gastrici

Fedez è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di problemi gastrici. Il rapper milanese, nato nel 1989, è stato trasportato in ambulanza. Non sono state fornite altre informazioni sulle sue condizioni di salute.

MILANO (ITALPRESS) – Ancora problemi di salute per Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il rapper milanese, classe 1989, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo aver accusato, secondo le prime informazioni, problemi di natura gastrica. Fedez è stato ricoverato d'urgenza nella stessa struttura dove, nel 2023, fu trasferito in seguito ad una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nell'occasione il rapper subì un delicato intervento chirurgico e dovette restare ricoverato per alcuni giorni. Sono attese nelle prossime ore comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Fedez, diventato da poco papà per la terza volta per la nascita di Edoardo Lupo, dato alla luce dalla sua compagna, la stilista Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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