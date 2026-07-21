Il Tribunale ha respinto il ricorso di un ex dirigente di Rai Sport, confermando il licenziamento per giusta causa deciso dall’azienda. La decisione riguarda un ex vicedirettore che aveva contestato il provvedimento. La sentenza stabilisce che il licenziamento rimane valido e definitivo. Nessuna modifica alla misura adottata dalla Rai.

Il licenziamento resta valido. Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da Enrico Varriale contro la Rai, confermando il provvedimento di licenziamento per giusta causa disposto dall’azienda nei confronti dell’ ex vicedirettore di Rai Sport. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata all’ Adnkronos da fonti Rai. Per il giudice non regge la tesi difensiva secondo cui il recesso sarebbe stato una ritorsione legata alle cause intentate dal giornalista contro l’azienda per il presunto demansionamento. La sentenza, emessa il 14 luglio, ritiene che la decisione della Rai sia fondata su “ fatti concreti e documentati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Respinto il ricorso di Enrico Varriale, il Tribunale conferma il licenziamento per giusta causa della Rai

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