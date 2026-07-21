Il Tribunale conferma il licenziamento di Enrico Varriale dalla Rai respinto il ricorso

Notizia in breve

Il Tribunale di Roma ha confermato il licenziamento di un giornalista dalla Rai, respingendo il ricorso presentato. Il giudice ha stabilito che il licenziamento è avvenuto per giusta causa. Il giornalista aveva sostenuto che il licenziamento fosse ritorsivo, ma il tribunale non ha accolto questa tesi. La decisione definitiva è stata comunicata nelle scorse ore.