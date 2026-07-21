Enrico Varriale il Tribunale respinge il ricorso | confermato il licenziamento per giusta causa dalla Rai
Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un giornalista contro il licenziamento per giusta causa da parte della Rai. La sentenza del 14 luglio ha escluso che il provvedimento fosse ritorsivo e ha confermato che l’azienda ha agito sulla base di fatti documentati e incompatibili con il ruolo ricoperto. La decisione conferma il licenziamento del giornalista.
La sentenza del 14 luglio esclude il carattere ritorsivo del provvedimento e ritiene che l’azienda abbia agito sulla base di fatti documentati e incompatibili con il ruolo ricoperto dal giornalista Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da Enrico Varriale contro il licenziamento per g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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