Alisson ha dichiarato che il Napoli rappresenta un sogno, mentre l'allenatore ha deciso il destino di sette calciatori. Nel ritiro a Dimaro, l’entusiasmo tra i tifosi si è rafforzato durante l’incontro con la squadra, confermando l’alta attesa per la stagione del Centenario. La squadra si prepara con entusiasmo alla nuova campagna, mentre le decisioni tecniche si susseguono in vista dell’avvio ufficiale.

L’entusiasmo continua a crescere nel ritiro del Napoli a Dimaro, dove il tradizionale incontro tra squadra e tifosi ha confermato il clima di grande attesa che accompagna la stagione del Centenario. la Repubblica Napoli racconta che protagonisti della serata sono stati Alisson Santos, Matteo Politano, Sam Beukema e Antonio Vergara, accolti con grande calore dal pubblico presente in piazza. Secondo la Repubblica Napoli, il più applaudito è stato Alisson Santos, che ha ribadito tutta la propria emozione per l’esperienza in azzurro. L’attaccante ha definito un sogno vestire la maglia del Napoli, ricordando con soddisfazione il primo gol segnato contro la Roma e spiegando di aver scelto il numero 27 perché corrisponde alla sua data di nascita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica: “Alisson show: “Napoli è un sogno” Allegri decide il futuro di 7 azzurri”

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