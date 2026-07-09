Alisson Santos è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo l’ottimo impatto avuto nella seconda parte della scorsa stagione, l’esterno brasiliano rappresenta una delle principali risorse offensive su cui il nuovo tecnico intende costruire la squadra. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il classe brasiliano, riscattato dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni di euro, è considerato uno dei giocatori destinati a crescere maggiormente sotto la guida dell’allenatore livornese. La storia recente di Allegri racconta quanto gli esterni offensivi abbiano spesso trovato grande continuità realizzativa nelle sue squadre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri punta su Alisson: il brasiliano può diventare l’arma in più degli azzurri”

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