Massimiliano Allegri si concentrerà sui ruoli delle fasce nel Napoli, puntando su Alisson e Politano come opzioni affidabili. Nel frattempo, Lang e Neres si contendono un posto nella formazione, in attesa di capire quale sarà la loro collocazione futura. La scelta dei laterali offensivi sarà centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore, che intende rafforzare questa zona del campo. La rosa attuale vede ancora alcune incognite sulla formazione titolare.

Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare il reparto offensivo del Napoli partendo dagli esterni, ruolo che nel corso della sua carriera ha spesso valorizzato con risultati importanti. Dalla Juventus al Milan, passando per il Cagliari, il tecnico livornese ha costruito parte dei propri successi sfruttando qualità, duttilità e imprevedibilità delle ali. Come racconta Il Mattino, anche nel nuovo Napoli gli esterni avranno un ruolo centrale, tra certezze da confermare e giocatori chiamati a rilanciarsi. Tra gli intoccabili spicca Alisson Santos. L’esterno brasiliano, arrivato a gennaio, ha conquistato rapidamente una maglia da titolare grazie a prestazioni convincenti e a quattro reti realizzate nei suoi primi mesi in azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Allegri riparte dalle fasce: Alisson e Politano certezze, Lang e Neres si giocano il futuro”

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