Remco Evenepoel vince la cronometro | La bici era una bomba Classifica generale? Non corro contro Pogacar
Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26 chilometri. Ha dichiarato che la sua bici era molto performante. In classifica generale, ha affermato di non considerare la presenza di un altro concorrente. La vittoria segue un successo nella tappa precedente, confermando il suo dominio nella corsa.
Un dominio totale. Remco Evenepoel fa back to back e trionfa in occasione della sedicesima tappa valida per il Tour De France 2026, contraddistinta da un percorso di 26.1 km con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. Prestazione impressionante per il Campione del Mondo nelle prove contro il tempo, il quale ha confermato la sua forza rifilando distacchi siderali alla concorrenza. Il corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohe ha segnato il tempo di 32:19.3, ottenendo così un margine di 28 secondi rispetto al leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), secondo davanti a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), terzo con un gap di addirittura 1:05. 🔗 Leggi su Oasport.it
EVENEPOEL CALA IL TRIS - CHRISTEN VINCE L'ALULA TOUR 2026 / RACE WEEK / + PERCORSO VOLTA VALENCIANA
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