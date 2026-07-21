Remco Evenepoel vince la cronometro | La bici era una bomba Classifica generale? Non corro contro Pogacar

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26 chilometri. Ha dichiarato che la sua bici era molto performante. In classifica generale, ha affermato di non considerare la presenza di un altro concorrente. La vittoria segue un successo nella tappa precedente, confermando il suo dominio nella corsa.