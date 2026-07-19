Remco Evenepoel mira al secondo posto al Tour de France e potrebbe guadagnare tempo nella cronometro. Nella tappa finale, ha mantenuto il contatto sulla salita con Tadej Pogacar, che oggi ha fatto da gregario. Evenepoel ha anticipato Pogacar nella volata, sorprendendo gli spettatori. Pogacar, che sembrava vicino alla vittoria, ha visto sfumare l’occasione. La classifica generale rimane aperta in vista della cronometro conclusiva.

Quando sembrava già tutto pronto per l’ennesima vittoria alla Grande Boucle di Tadej Pogacar, a sorprendere tutti è stato Remco Evenepoel. Il belga non ha mai perso contatto sulla salita finale, rimanendo alla ruota dello sloveno, oggi in versione gregario di Del Toro, ed anticipandolo nella volata finale. Il portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe firma così la prima vittoria in linea al Tour de France e balza in seconda posizione nella generale. Il ritiro di Jonas Vingegaard ha aperto le porte del podio al classe 2000 che ora può, già a partire da martedì, cercare di guadagnare terreno sulla maglia gialla nella cronometro individuale. L’obiettivo reale però resta il secondo posto finale con Evenepoel che dovrà infatti guardarsi le spalle nell’ultima settimana da Isaac del Toro, distante 58?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel mette nel mirino il 2° posto al Tour de France. E nella cronometro potrà guadagnare su Pogacar…

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