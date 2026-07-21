Reintegro medici no vax destra in imbarazzo studia la retromarcia dopo la forzatura
Se la legge sulle professioni sanitarie include l’emendamento di Fratelli d’Italia sui medici no vax, il testo rischia di essere bloccato dal presidente della Repubblica. La proposta, che riguarda il reintegro di alcuni medici, ha suscitato proteste tra le opposizioni. I senatori del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione al ministro della Salute. La questione è al centro di tensioni politiche, con il possibile intervento del Quirinale in caso di approvazione.
Se la legge sulle professioni sanitarie conterrà l’emendamento di FdI e passerà alla Camera e al Senato non riceverà il via libera di Mattarella. Protestano le opposizioni, i senatori del Pd presentano interrogazione al ministro Schillaci. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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