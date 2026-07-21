Regio Retica costituzione in vista Il modello è la quella Insubrica

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro novembre, è prevista la costituzione di un’associazione transfrontaliera sulla base del modello della Regio Insubrica. La riunione si è svolta nei giorni scorsi, coinvolgendo rappresentanti delle aree interessate. La nuova entità avrà lo scopo di favorire la cooperazione tra le regioni coinvolte, senza yet specificare le modalità di funzionamento o i settori di intervento. La decisione si inserisce nel processo di rafforzamento delle collaborazioni tra territori di confine.

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Regio Retica: entro novembre è prevista la costituzione dell’associazione transfrontaliera sul modello della Regio Insubrica. Si è riunito nei giorni scorsi a Bondo (Svizzera), il comitato di pilotaggio del progetto Interreg "Regio Retica" per fare il punto sullo stato di avanzamento della cooperazione transfrontaliera tra la Provincia di Sondrio, la Lombardia e il cantone dei Grigioni. All’incontro hanno preso parte i partner istituzionali e i referenti tecnici coinvolti nelle diverse linee di attività del progetto. Il passaggio più rilevante riguarda la futura configurazione istituzionale della Regio Retica: il comitato ha condiviso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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