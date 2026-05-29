Un lavoratore licenziato dopo aver perso la vista a causa di una grave malattia, dopo dieci anni di servizio in un'azienda locale. La decisione è stata presa dall'azienda, che ha terminato il rapporto di lavoro senza considerare la condizione di disabilità. La vicenda è stata riportata da fonti locali e solleva questioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni di grave malattia. La persona coinvolta ha lavorato nello stesso posto per un decennio prima di perdere la vista.

Livorno, 29 maggio 2026 – Immaginate, dopo 10 anni di lavoro trascorsi nella stessa azienda, di essere licenziati perché, a causa di una terribile malattia, avete perso la vista. Il proverbiale danno oltre la beffa, ma purtroppo questa è la storia di un dipendente di 43 anni della E-repair di Cecina che nei giorni scorsi ha visto rescindere il proprio contratto per aver superato il periodo di comporto previsto dal Ccnl Metalmeccanici Confapi. "Trovare soluzioni alternative al licenziamento”. Sia chiaro, l’azienda ha agito in virtù delle norme vigenti, ma come sottolineato dal segretario della Fiom Cgil di Livorno Massimo Braccini, casi come questo dovrebbero spingere ad una riflessione sulle condizioni contrattuali imposte ai dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde la vista e viene licenziato, il caso a Cecina: “Lavorava in quella azienda da 10 anni”

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CEO Knocked Over A Staff's Files, One Look Up, He Was Completely Lost In Her!

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