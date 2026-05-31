Un racconto ambientato sul lago ha vinto il premio speciale Regio Insubrica, battendo altre 636 opere. L’autore, noto per un approccio che combina trekking e Lego, ha conquistato la giuria con la sua narrazione. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo l’originalità e la capacità di coinvolgimento del racconto. Non sono stati resi noti dettagli sulla trama o sull’identità dello scrittore.

? Punti chiave Come ha fatto un racconto lacustre a battere altre 636 opere?. Chi è l'autore che trasforma il trekking e i Lego in mistero?. Dove verrà pubblicato il racconto vincitore del premio speciale?. Perché il paesaggio del lago è diventato protagonista della trama?.? In Breve Concorso Ceresio in Giallo ha registrato la partecipazione di 637 opere letterarie.. Michele Brambilla vince il primo posto con il romanzo Non è successo niente di grave.. Il racconto Il riflesso sarà incluso nell'antologia Laghi e Delitti VI di F.lli Frilli.. Premio speciale Regio Insubrica prevede un riconoscimento economico di 200 euro.. Il racconto di un lago diventa premio letterario a Varese: Lorenzo Mugnai vince il riconoscimento Regio Insubrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, Lorenzo Mugnai vince il premio speciale Regio Insubrica

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