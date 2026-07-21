La Reggia di Caserta offre biglietti a metà prezzo agli spettatori di ‘Un'Estate da Belvedere’. La promozione mira a incentivare la visita al complesso storico tra le iniziative dell’evento estivo. La riduzione si applica ai partecipanti del festival, invitandoli a scoprire il patrimonio culturale durante il periodo di programmazione. La proposta è valida fino a nuova comunicazione.

Caserta, 21 luglio 2026 – La Reggia di Caserta sceglie di trasformare gli spettatori di un festival in nuovi visitatori del proprio patrimonio culturale. Nasce ‘ Reggia Session 2026 ’, un'iniziativa che mette in relazione i grandi eventi ospitati in piazza Carlo di Borbone con la visita al Complesso vanvitelliano, offrendo al pubblico degli spettacoli un biglietto d'ingresso a metà prezzo. L'iniziativa, promossa dalla Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura, rappresenta un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio. L'obiettivo è trasformare i grandi eventi in un'opportunità per ampliare il pubblico del Museo, favorire una permanenza più lunga dei visitatori a Caserta e generare ricadute positive per l'intero indotto culturale, turistico ed economico della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Reggia di Caserta, biglietto a metà prezzo per gli spettatori di ‘Un'Estate da Belvedere’

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