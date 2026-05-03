Summit alla Reggia su lavoro e memoria | Caserta ritrova consapevolezza per diventare una meta iconica mondiale

Si è concluso con successo il summit “Il lavoro tra memoria e futuro” organizzato nella Reggia di Caserta, in collaborazione con Confindustria Caserta. Nel corso di tre giorni, gli organizzatori hanno discusso di temi legati al lavoro e alla memoria, sottolineando l’obiettivo di far diventare la zona una meta riconosciuta a livello internazionale. Il presidente della Fondazione Orizzonti ha commentato l’evento come un momento straordinario.

“Abbiamo fatto una tre giorni straordinaria”, le parole del presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti al termine del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, organizzato in collaborazione con Confindustria Caserta. A ospitare i lavori la prestigiosa sede dell’Archivio di Stato nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fondazione Orizzonti: “Il lavoro tra memoria e futuro”, chiusa la seconda giornata del summit alla ReggiaTempo di lettura: 5 minutiSi è svolta questa mattina la seconda sessione del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, organizzato dalla Fondazione... “Lavoro tra memoria e futuro”: alla Reggia confronto su globalizzazione, IA e capitale umano | FOTOSi è chiusa alla Reggia di Caserta la seconda giornata del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, promosso dalla Fondazione Orizzonti in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Leucio 250, alla Reggia di Caserta la prima giornata del summit: Il lavoro come fondamento di civiltà; Summit lavoro alla Reggia. De Donato, presidente Cup; Conclusa la seconda giornata del Summit alla Reggia Cottarelli: la globalizzazione ha inondato il mercato di manodopera Saggese: investire sul capitale umano per vincere la sfida delle competenze Treu: governare l’impatto dell’intelligenza artificiale con res; San Leucio 250 anni dopo, un summit sul lavoro tra memoria e futuro. Fondazione Orizzonti. Conclusa la terza giornata del Summit alla ReggiaScopri tutti i dettagli riguardo Fondazione Orizzonti. Conclusa la terza giornata del Summit alla Reggia . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta. ‘S. Leucio 250’, Fondazione ‘Orizzonti’: conclusa la seconda giornata del summit alla ReggiaSi è svolta sabato mattina la seconda sessione del summit Il lavoro tra memoria e futuro, organizzato dalla Fondazione Orizzonti in collaborazione ... teleradio-news.it Questa mattina alla Reggia di Caserta, intervistato da Nicola Porro al summit “San Leucio 250, il lavoro tra memoria e futuro”. Il mercato è in continua evoluzione. È fondamentale conoscere il nostro passato, consapevoli di dove vogliamo andare. Una cosa è c - facebook.com facebook 'Milan Longevity Summit' ecosistema per scienza, imprese e società. x.com