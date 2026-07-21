La Reggia di Caserta lancia Reggia Session 2026 | biglietto a metà prezzo per gli spettatori di Un’Estate da Belvedere
La Reggia di Caserta ha annunciato “Reggia Session 2026”, offrendo biglietti a metà prezzo agli spettatori di “Un’Estate da Belvedere”. L’iniziativa mira a incentivare la visita al palazzo e alla città, coinvolgendo il pubblico dei concerti come potenziali visitatori del patrimonio culturale. La promozione si rivolge a chi partecipa agli eventi musicali organizzati nel complesso storico, con l’obiettivo di favorire l’accesso e la scoperta del sito.
Il museo trasforma il pubblico dei concerti in nuovi visitatori del patrimonio culturale, favorendo la scoperta della Reggia e della città di Caserta La Reggia di Caserta sceglie di trasformare gli spettatori di un festival in nuovi visitatori del proprio patrimonio culturale. Nasce “Reggia Session 2026”, un’iniziativa che mette in relazione i grandi eventi ospitati in piazza Carlo di Borbone con la visita al Complesso vanvitelliano, offrendo al pubblico degli spettacoli un biglietto d’ingresso a metà prezzo. L’iniziativa, promossa dalla Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura, rappresenta un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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