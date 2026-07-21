La Reggia di Caserta lancia Reggia Session 2026 | biglietto a metà prezzo per gli spettatori di Un’Estate da Belvedere

Notizia in breve

La Reggia di Caserta ha annunciato “Reggia Session 2026”, offrendo biglietti a metà prezzo agli spettatori di “Un’Estate da Belvedere”. L’iniziativa mira a incentivare la visita al palazzo e alla città, coinvolgendo il pubblico dei concerti come potenziali visitatori del patrimonio culturale. La promozione si rivolge a chi partecipa agli eventi musicali organizzati nel complesso storico, con l’obiettivo di favorire l’accesso e la scoperta del sito.