Un video mostra Giuseppe Barboni vestito da gladiatore, mentre si trova a San Benedetto del Tronto. Vannacci aveva dichiarato di aver preso le distanze da Barboni dopo un episodio in cui quest’ultimo aveva colpito un cittadino iracheno durante un alterco sul lungomare. L’episodio si era verificato vicino alla Palazzina Azzurra, coinvolgendo Barboni in una situazione di violenza. Nessun altro dettaglio legale o processuale è stato comunicato.

San Benedetto (Ascoli), 21 luglio 2026 – Altro che Roberto Vannacci aveva preso le distanze da Giuseppe Barboni, dopo che quest’ultimo aveva picchiato il cittadino iracheno che ostacolava il passaggio delle auto sul lungomare, all’altezza della Palazzina Azzurra. Se l’imprenditore vicino a Vannacci era in cerca di popolarità, ne sta ottenendo molta più di quanta avrebbe potuto immaginare. Non solo la vicenda ha avuto una risonanza ben oltre i confini nazionali, coinvolgendo il mondo politico e quello dei social e tenendo banco per un’intera settimana, ma ora Barboni è tornato prepotentemente alla ribalta nelle vesti di ‘gladiatore’, incaricato da Vannacci di giustiziare, almeno virtualmente, esponenti politici come Giuseppe Conte, Elly Schlein, Romano Prodi e Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reel con Vannacci, Barboni alla ribalta veste i panni del gladiatore

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