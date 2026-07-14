Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante | Contrario alla violenza non si stava difendendo
Roberto Vannacci si è dissociato da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno avvenuto a San Benedetto del Tronto. Vannacci ha dichiarato di essere contrario alla violenza e ha aggiunto che l'episodio non sembrava una forma di difesa. La vicenda ha suscitato attenzione locale, ma Vannacci ha chiarito di non essere coinvolto direttamente nell'azione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione.
Roberto Vannacci prende le distanze da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto: "Sono sempre stato contrario alla violenza, non mi sembrava difesa". Intanto la vittima ha sporto denuncia e la Procura di Ascoli valuta l'apertura di un fascicolo contro l'imprenditore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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