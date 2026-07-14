Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante | Contrario alla violenza non si stava difendendo

Notizia in breve

Roberto Vannacci si è dissociato da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di un cittadino iracheno avvenuto a San Benedetto del Tronto. Vannacci ha dichiarato di essere contrario alla violenza e ha aggiunto che l'episodio non sembrava una forma di difesa. La vicenda ha suscitato attenzione locale, ma Vannacci ha chiarito di non essere coinvolto direttamente nell'azione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione.