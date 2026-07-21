Due persone sono state arrestate per aver organizzato un sistema di caporalato. I braccianti venivano reclutati all’alba a Villa Literno, caricati su un furgone e condotti nei campi di Giugliano. Qui erano costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno, ricevendo un compenso di soli tre euro all’ora. Le operazioni sono state scoperte durante un intervento delle forze dell’ordine.

Braccianti reclutati per strada all'alba, caricati su un furgone e portati nei campi per lavorare fino a 14 ore al giorno, pagati appena tre euro l'ora. Un sistema di sfruttamento che, secondo gli investigatori, andava avanti tra le campagne del Napoletano e del Casertano. È quanto emerso dall'operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, che ha portato all'arresto in flagranza, a Giugliano, di due imprenditori attivi nel commercio all'ingrosso di prodotti agricoli, nell'allevamento e nella produzione di ortaggi: un cittadino italiano e uno albanese, residenti rispettivamente a Giugliano e Villa Literno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Reclutati a Villa Literno e portati nei campi di Giugliano: due arresti per caporalato

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