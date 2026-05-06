Acque contaminate in Campania | allarme a Giugliano Acerra e Villa Literno

In Campania si registra un nuovo allarme ambientale a causa di acque sotterranee contaminate. Le analisi hanno rilevato la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene in diversi territori, tra cui Giugliano, Acerra e Villa Literno. La notizia ha generato preoccupazione tra le autorità locali e le comunità coinvolte, che attendono aggiornamenti sulle misure di tutela e sicurezza adottate.

Scatta l’allarme ambientale in Campania dopo la scoperta di sostanze potenzialmente cancerogene nelle acque sotterranee di numerosi territori regionali. La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale della Sanità, ha disposto verifiche urgenti sanitarie, ambientali, veterinarie e sulla filiera agroalimentare a seguito del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per tricloroetilene (Tce) e tetracloroetilene (Pce). Le sostanze sono state rilevate nelle falde acquifere delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno. La richiesta di approfondimenti nasce da uno studio realizzato dall’Università Federico II di Napoli, che ha evidenziato criticità diffuse in particolare nell’area della Terra dei Fuochi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acque contaminate in Campania: allarme a Giugliano, Acerra e Villa Literno Notizie correlate Allarme acque contaminate nel casertano: picchi a Villa Literno. La Regione ordina verifiche urgentiÈ nel casertano che si concentra una delle situazioni più delicate emerse dall’allarme lanciato dalla Regione Campania sulle acque sotterranee... In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,... Approfondimenti e contenuti In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate ... msn.com Terra dei Fuochi, lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni. La Regione chiede verifiche urgenti alle AslUno studio dell'Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull'esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania, soprattutto ... fanpage.it