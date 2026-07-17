Morì nei campi Tarantini a 38 anni due arresti per caporalato Fino a 13 ore di lavoro e alloggi insalubri | le condizioni

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni è morto nei campi di Taranto. Due persone sono state arrestate per caporalato. I lavoratori sono stati impiegati fino a 13 ore al giorno, con retribuzioni sotto i tre euro l’ora e alloggi insalubri. Le condizioni di lavoro e di vita sono state denunciate come precarie e sfruttamento. La vittima lavorava in ambienti senza adeguati standard di sicurezza. Le autorità hanno avviato indagini sul caso.