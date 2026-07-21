Rebibbia armato di coltello aggredisce i poliziotti davanti all’aula bunker

Lunedì pomeriggio davanti all’aula bunker del carcere di Rebibbia, un uomo di 36 anni ha estratto un coltello con una lama di circa undici centimetri e ha aggredito i poliziotti dei cinofili che rientravano da un servizio. L’uomo ha tentato di colpire gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì 20 luglio davanti all’ingresso dell’aula bunker del carcere di Rebibbia, alla periferia est di Roma Un uomo di 36 anni, armato di un coltello con una lama di undici centimetri, ha aggredito una pattuglia dei cinofili della polizia penitenziaria di ritorno da un servizio di istituto. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare rapidamente l’aggressore, traendolo in arresto. Il trentaseienne è stato caricato a bordo di un’ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Attualmente si trova ricoverato e piantonato dagli agenti in regime di arresto, in attesa del rito per direttissima fissato per la mattina di domani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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